Kyle O’Reilly | “Shawn Michaels ci ha insegnato a strutturare un main event match”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 8 febbraio 2022) Uno degli arrivi più graditi in AEW negli ultimi tempi è stato sicuramente quello diche si è riunito agli ex-compagni dell’Undisputed Era dei tempi di NXT, Bobby Fish e Adam Cole. Sicuramente l suo ingaggio è stato un ottimo colpo per la compagnia di Tony Khan ma allo stesso tempo si può dire anche che è stata una perdita per la WWE, anche se c’è da dire che il prodotto di NXT 2.0 è ben lontano da quello che offriva NXT quandoera lì e Triple H era costantemente al timone dello show. Grazie HBK Una delle poche costanti è rimasta la presenza di. HBK è sopravvissuto round dopo round ai licenziamenti riguardanti NXT e sembra che la WWE sia molto contenta del suo lavoro.ha parlato di ciò che ha imparato da ...