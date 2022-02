Katia Ricciarelli dà della “pidocchiosa” a Lulù: il motivo (Di martedì 8 febbraio 2022) Per la prima volta ieri nella casa del Grande Fratello 6 si è parlato in modo esplicito del montepremi che i vipponi potrebbero portare a casa se dovessero vincere. Alfonso Signorini ha fatto notare che a un mese dalla finalissima, tutti i concorrenti sono agguerriti e scatenati, perchè vogliono ovviamente anche puntare al malloppo. Dei famosi 100 mila euro che sono a disposizione del vincitore, si è quindi parlato in diretta e Signorini ha fatto notare che di certo a tutti farebbero comodi. In particolare poi Lulù ha raccontato della sua storia, ricordando dei problemi economici della sua famiglia e ha quindi detto di sperare in questa vittoria per poter dare una mano a sua madre, vista la situazione che stanno affrontando. Le parole di Lulù però a quanto pare, non sono andate a genio a Katia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 8 febbraio 2022) Per la prima volta ieri nella casa del Grande Fratello 6 si è parlato in modo esplicito del montepremi che i vipponi potrebbero portare a casa se dovessero vincere. Alfonso Signorini ha fatto notare che a un mese dalla finalissima, tutti i concorrenti sono agguerriti e scatenati, perchè vogliono ovviamente anche puntare al malloppo. Dei famosi 100 mila euro che sono a disposizione del vincitore, si è quindi parlato in diretta e Signorini ha fatto notare che di certo a tutti farebbero comodi. In particolare poiha raccontatosua storia, ricordando dei problemi economicisua famiglia e ha quindi detto di sperare in questa vittoria per poter dare una mano a sua madre, vista la situazione che stanno affrontando. Le parole diperò a quanto pare, non sono andate a genio a...

