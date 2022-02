Juventus, social in delirio per i nuovi Vlahovic e Zakaria | VIDEO (Di martedì 8 febbraio 2022) Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, acquisti bianconeri nel corso del calciomercato di gennaio, decisivi in Juventus-Verona 2-0 con un gol per uno. Sui social i tifosi bianconeri già impazziscono di gioia. Vediamo dunque i meme più belli in questo... Leggi su pianetamilan (Di martedì 8 febbraio 2022) Dusane Denis, acquisti bianconeri nel corso del calciomercato di gennaio, decisivi in-Verona 2-0 con un gol per uno. Suii tifosi bianconeri già impazziscono di gioia. Vediamo dunque i meme più belli in questo...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus social LUNEDI' DI RIPOSO PER L'HELLAS ... dopo la sconfitta dell'Allianz Stadium in trasferta contro la Juventus. La ripresa della ... "Un bel momento, ma non è il risultato che volevamo", ha scritto sui social il nuovo acquisto, entrato in ...

DIVISIONE IN GRUPPI DOPO IL VERONA ... la Juventus è al lavoro per preparare la sfida all'Atalanta. Divisione in gruppi per la rosa ... Vlahovic sui social non va oltre un "fino alla fine" e Zakaria commenta: "Bellissimo". 229 Brevi calcio ...

Locatelli cuore Juve: il ricordo social dopo il Verona fa emozionare Tuttosport Vlahovic si è preso la Juve, e l’ha fatto da anti-CR7 “La Juve ha preso uno degli attaccanti più forti al mondo ... Domenica dopo il gol ha fatto la linguaccia come Del Piero (che sui social ha commentato: “Impari in fretta”), la scivolata in stile ...

Juve, dalla Dybala mask fino alla linguaccia: tutti pazzi per Vlahovic Esordio da sogno per Dusan Vlahovic, subito protagonista nella Juve. Il serbo si è messo in mostra anche per due gesti particolari ...

