Juventus | McKennie si racconta | la differenza tra Pirlo e Allegri | la Serie A e la passione per… Harry Potter

(Di martedì 8 febbraio 2022) Westonha intenzione di prendersi sempre più la. L’arrivo di Zakaria può rappresentare un vantaggio anche per lo statunitense, l’ex Schalke si èto con le dichiarazioni rilasciate a “1 vs 1”, il nuovo format firmato DAZN. JUVE OGGI…E DOMANI? “Abbiamo aspettative alte, allalo sanno tutti. Ovviamente vogliamo arrivare lontano in tutte le competizioni, vogliamo vincerle tutte. Però al momento è meglio fare un passo alla volta e ragionare di partita in partita. Se iniziassimo a pensare, magari, alla finale di Champions League o a quella di Coppa Italia, perderemmo concentrazione sul campionato e su tutte le partite da giocare prima. Stiamo cercando di adattarci, di trovare il nostro ritmo e di avere un gioco fluido. Ripeto: tutto step by step. Ora come ora sì, qui sono felice. Una delle ...

Queste le proababili formazioni:(4 - 3 - 3): Perin, De Sciglio, Bonucci, Rugani, Pellegrini;, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Kean, Morata. All. Allegri. SASSUOLO (3 - 4 - 2 - 1) : ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il centrocampista bianconeroha parlato della sua esperienza con la maglia dellaWestonsi è raccontato in 1 vs 1, format in onda su DAZN. Le anticipazioni riprese da La Gazzetta dello Sport dell'intervista disponibile da domani. DIFFERENZE TRA ALLEGRI E PIRLO ...Al 99,8%'. 'Ecco, allora hai fatto la tua scelta'. Tutto inizio' cosi'". Lo ha dichiarato il centrocampista della Juventus Weston McKennie a '1 vs 1', il nuovo format firmato Dazn, da domani in ...Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “1 vs 1”, il nuovo format firmato DAZN disponibile in piattaforma da mercoledì 9 febbraio: Abbiamo aspettative alte ...