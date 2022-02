Juventus, McKennie: «Rimpiazzarti è facile. Allegri e Pirlo? Pesa l’esperienza» (Di martedì 8 febbraio 2022) Il centrocampista bianconero McKennie ha parlato della sua esperienza con la maglia della Juventus Weston McKennie si è raccontato in 1 vs 1, format in onda su DAZN. Le anticipazioni riprese da La Gazzetta dello Sport dell’intervista disponibile da domani. DIFFERENZE TRA Allegri E Pirlo – «l’esperienza. Allegri allena da non so quanti anni, Pirlo ha finito da poco di giocare. È diverso quando non puoi fare niente concretamente. A volte, mentre stavamo giocando, dopo che qualcuno aveva fatto un passaggio, lo guardavo a bordocampo e capivo cosa stesse pensando “io avrei fatto un altro passaggio, io avrei fatto meglio, perché non hai calciato così?”». FUTURO – «Ho imparato in tanti modi diversi che il calcio è un grande business e se non riesci a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Il centrocampista bianconeroha parlato della sua esperienza con la maglia dellaWestonsi è raccontato in 1 vs 1, format in onda su DAZN. Le anticipazioni riprese da La Gazzetta dello Sport dell’intervista disponibile da domani. DIFFERENZE TRA– «allena da non so quanti anni,ha finito da poco di giocare. È diverso quando non puoi fare niente concretamente. A volte, mentre stavamo giocando, dopo che qualcuno aveva fatto un passaggio, lo guardavo a bordocampo e capivo cosa stesse pensando “io avrei fatto un altro passaggio, io avrei fatto meglio, perché non hai calciato così?”». FUTURO – «Ho imparato in tanti modi diversi che il calcio è un grande business e se non riesci a ...

