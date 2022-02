Jennifer Lopez incanta con l’abito da sposa per il suo (finto) matrimonio (Di martedì 8 febbraio 2022) Che Jennifer Lopez ne sappia qualcosa in fatto di matrimonio è senz’altro palese. La popstar americana è convolata a nozze (quasi) tre volte e roumors sul fatto che il suo ritrovato amore con Ben Aflleck la conduca nuovamente all’altare si susseguono da mesi. Nell’attesa che i Bennifer ci comunichino la lieta notizia, JLo ha indossato (ancora una volta) l’abito bianco. Questa volta l’ha fatto sul set di Marry me – sposami, la nuova commedia romantica che la vede protagonista a fianco di Owen Wilson. Vi raccomandiamo... Jennifer Lopez infiamma i social con una mise in tartan (sensuale) e rosso fuoco Nel film – che sarà disponibile nelle sale italiane a partire dal 10 febbraio – Jennifer ... Leggi su diredonna (Di martedì 8 febbraio 2022) Chene sappia qualcosa in fatto diè senz’altro palese. La popstar americana è convolata a nozze (quasi) tre volte e roumors sul fatto che il suo ritrovato amore con Ben Aflleck la conduca nuovamente all’altare si susseguono da mesi. Nell’attesa che i Bennifer ci comunichino la lieta notizia, JLo ha indossato (ancora una volta)bianco. Questa volta l’ha fatto sul set di Marry me –mi, la nuova commedia romantica che la vede protagonista a fianco di Owen Wilson. Vi raccomandiamo...infiamma i social con una mise in tartan (sensuale) e rosso fuoco Nel film – che sarà disponibile nelle sale italiane a partire dal 10 febbraio –...

Advertising

repubblica : Jennifer Lopez: 'In 'Marry me' racconto di me, una star dal cuore spezzato' [di Arianna Finos] - ParliamoDiNews : Jennifer Lopez, in un film tutte le sue pene d`amore (ma rispetto alla realtà c`è una grossa differenza...) – Liber… - lalumatumbrl : RT @MediasetTgcom24: Jennifer Lopez e Maluma pubblicano la colonna sonora del film 'Marry me' #jenniferlopez #maluma - ChristelJlover : RT @VanityFairIt: Dice che solo nella recitazione mostra davvero il suo lato più intimo. Jennifer Lopez, regina dei ritorni di fiamma, è al… - ASsuuna1 : RT @vogue_italia: Questo è decisamente l'anno del caschetto. Anche Jennifer Lopez ha tagliato i suoi lunghi capelli. Chi, tra di voi, vorre… -