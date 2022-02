Jennifer Lopez e il motivo della rottura con Ben Affleck nel 2004: "Le critiche ci hanno distrutti" (Di martedì 8 febbraio 2022) Jennifer Lopez e Ben Affleck sono di nuovo innamoratissimi, ma la star riflette sui motivi che causarono la loro rottura. Jennifer Lopez è una delle star più amate del globo intero, cantante, attrice e ballerina, una grande celebrità. La star latina è tornata da poco con Ben Affleck e ha riflettuto sui motivi della loro rottura nel 2004. L'anno scorso ha portato una grande sorpresa per i fan di Jennifer Lopez e Ben Affleck: i due sono tornati a essere una coppia dopo essere stati fidanzati, in precedenza, nei primi anni 2000, prima di terminare i loro piani di matrimonio nel 2004. In un'intervista a Rolling Stone, Jennifer ... Leggi su movieplayer (Di martedì 8 febbraio 2022)e Bensono di nuovo innamoratissimi, ma la star riflette sui motivi che causarono la loroè una delle star più amate del globo intero, cantante, attrice e ballerina, una grande celebrità. La star latina è tornata da poco con Bene ha riflettuto sui motiviloronel. L'anno scorso ha portato una grande sorpresa per i fan die Ben: i due sono tornati a essere una coppia dopo essere stati fidanzati, in precedenza, nei primi anni 2000, prima di terminare i loro piani di matrimonio nel. In un'intervista a Rolling Stone,...

