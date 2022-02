Italia’s Got Talent, il nuovo appuntamento su Sky e in streaming su NOW [FOTO] (Di martedì 8 febbraio 2022) Anche quest’anno Italia’s Got Talent si conferma la casa del Talento, anche grazie ai giudici: Elio, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini. A tenere a bada i quattro giudici al tavolo è invece Lodovica Comello. Nella nuova stagione dello show, l’energetica ed empatica conduttrice è dotata anche lei quest’anno del superpotere del Golden Buzzer … L'articolo Italia’s Got Talent, il nuovo appuntamento su Sky e in streaming su NOW FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 8 febbraio 2022) Anche quest’annoGotsi conferma la casa delo, anche grazie ai giudici: Elio, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini. A tenere a bada i quattro giudici al tavolo è invece Lodovica Comello. Nella nuova stagione dello show, l’energetica ed empatica conduttrice è dotata anche lei quest’anno del superpotere del Golden Buzzer … L'articoloGot, ilsu Sky e insu NOWproviene da Velvet Gossip.

Advertising

Stasera_in_TV : TV8: (21:30) Italia's Got Talent 2022 - Audizioni (TalentShow) #StaseraInTV 08/02/2022 #PrimaSerata #italia_sgottalent2022-audizioni #TV8 - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV 8 FEBBRAIO 2022: UN MARTEDÌ TRA IL DEBUTTO DI LEA, COPPA ITALIA E ITALIA'S GOT TALENT - bubinoblog : GUIDA TV 8 FEBBRAIO 2022: UN MARTEDÌ TRA IL DEBUTTO DI LEA, COPPA ITALIA E ITALIA'S GOT TALENT - puntotweet : Enel X Pay ti regala la finale di Italia’s Got Talent - francescoburra3 : RT @Ilconservator: Hanno già invitato Bergoglio a Italia’s Got Talent ? -