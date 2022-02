Italia, il drammatico ritrovamento poco fa: “E’ il suo corpo, lo abbiamo trovato così” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Foto a fine articolo. L'escursionista Claudio Gramigni, 67enne di Domodossola, disperso da ieri sera, è stato trovato morto questa mattina in fondo a un dirupo dove è precipitato a seguito di un incidente. Al suo fianco i militari hanno trovato il suo cane (un border collie) - incolume - che.. è rimasto a vegliare il padrone per tutta la notte, dal momento della caduta fino all'arrivo dei militari. L'allarme era scattato ieri sera, lunedì 7 febbraio, quando l'uomo, uscito con il cane per una passeggiata sui monti della Valle Anzasca, in Ossola e non era più rientrato nella sua abitazione a Domodossola. E' stato un militare del Soccorso alpino della guardia di finanza con il binocolo a notare prima il cane del 67enne e quindi a scoprire il corpo. All'arrivo dei soccorsi però l'uomo era già deceduto. La dinamica ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Foto a fine articolo. L'escursionista Claudio Gramigni, 67enne di Domodossola, disperso da ieri sera, è statomorto questa mattina in fondo a un dirupo dove è precipitato a seguito di un incidente. Al suo fianco i militari hannoil suo cane (un border collie) - incolume - che.. è rimasto a vegliare il padrone per tutta la notte, dal momento della caduta fino all'arrivo dei militari. L'allarme era scattato ieri sera, lunedì 7 febbraio, quando l'uomo, uscito con il cane per una passeggiata sui monti della Valle Anzasca, in Ossola e non era più rientrato nella sua abitazione a Domodossola. E' stato un militare del Soccorso alpino della guardia di finanza con il binocolo a notare prima il cane del 67enne e quindi a scoprire il. All'arrivo dei soccorsi però l'uomo era già deceduto. La dinamica ...

