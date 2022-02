“Io sono un menagramo perché analizzo i dati scientifici per evitare il peggio? Arriveranno nuove varianti” | avverte Ricciardi

(Di martedì 8 febbraio 2022) Sebbene l’occasione non era quella tipica da ‘confronto televisivo’, dove spesso volano paroloni ed invettive, presentando il suo libro (‘Pandemonio. Quello che è successo, quello che non doveva succedere’, edito da Laterza), il professore di Igiene all’Università Cattolica (e consigliere scientifico del ministro della Salute), Walter, si è comunque trovato al centro del solito ‘tiro incrociato’ di domande anche ‘imbarazzanti.: “Io un? Studioper essere preparato, peril, cosa che è possibile…” Come quando, in un piccato battibecco con un giornalista, si è sentito apostrofare in termini certo poco rispettosi: “Io? E’ come dire che quando facciamo stime frutto dell’evidenza ...

- LuigiScrosati : @gianlucac1 Io che ho dato il follow @iltrucealfiere e da menagramo non sono sicuro che finisca tutto tra [?] giorn… - kikiejiji : @TheClash976 Ma più che complotto interplanetario io credo al bisogno di favorire sempre le stesse squadre. È accad… - kikiejiji : @TheClash976 Quindi gli arbitri sono completamente ininfluenti ma esistono i menagramo? Mmmm - cinasil1 : RT @eziamor: #GovernoCriminale #corrieredellasera Tremate tremate sta arrivando la misteriosa variante del #Covid trovata nelle fogne di Ne…

"Io menagramo? E' come dire che quando facciamo stime frutto dell'evidenza scientifica, di studi, volessimo il male, volessimo prorogare questa situazione di incertezza. Non è così. Ci sono cose, per ..."