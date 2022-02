Intesa Sanpaolo, nuovi disservizi: la comunicazione (Di martedì 8 febbraio 2022) disservizi in vista per i clienti di Intesa Sanpaolo: in queste ore l’istituto bancario ha inoltrato una nota che chiarisce cosa sta succedendo. I dettagli nuovi disservizi in arrivo per i clienti Intesa San Paolo. Nelle scorse ore l’istituto bancario ha diramato una comunicazione che ha spiegato che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi delle anomalie L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 8 febbraio 2022)in vista per i clienti di: in queste ore l’istituto bancario ha inoltrato una nota che chiarisce cosa sta succedendo. I dettagliin arrivo per i clientiSan Paolo. Nelle scorse ore l’istituto bancario ha diramato unache ha spiegato che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi delle anomalie L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

FashionluxuryI : INTESA SANPAOLO: IL 14 FEBBRAIO ALLE GALLERIE D’ITALIA SI CELEBRA L’AMORE NELL’ARTE Lunedì 14 febbraio, in occasio… - aiwa_welfare : RT @valen_santoni: Negli ultimi giorni ho raccontato due storie che evidenziano come la #contrattazione possa innovare il #WelfareAziendale… - ollyale86 : Il 10 febbraio alle 14:00 torna Protezione e Sport in Area X. Massimo Caputi incontra Laura Pirovano, campionessa d… - infoiteconomia : Isybank: così Intesa SanPaolo anticipa minaccia fintech. Dividendi, Messina: ‘Se volete sognare, vi lascio sognare.… - Ticonsiglio : Intesa SanPaolo Lavora con noi: posizioni aperte, come candidarsi <p>Nuove opportunità di lavoro in banca con Intes… -