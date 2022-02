Inter-Roma, San Siro accoglie Mourinho con striscioni e cori: «Bentornato a casa, Josè» (Di martedì 8 febbraio 2022) Bellissima l’accoglienza che lo stadio San Siro ha riservato a José Mourinho, tornato da nemico nel luogo in cui ha riportato tanti successi quando sedeva sulla panchina dell’Inter. La Curva Nord ha srotolato in suo onore uno striscione con su scritto: “Bentornato a casa Josè”. Mentre l’ingresso in campo delle squadre è stato accompagnato dal coro “Mourinho uno di noi” e tanti altri cori festanti che hanno commosso il tecnico giallorosso. “Bentornato a casa Josè”, lo striscione srotolato in Curva Nord. “Mourinho uno di noi”, il coro che ha accolto l’ingresso in campo delle squadre.#InterRoma pic.twitter.com/HLgtYsq71i — Renato ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 febbraio 2022) Bellissima l’nza che lo stadio Sanha riservato a José, tornato da nemico nel luogo in cui ha riportato tanti successi quando sedeva sulla panchina dell’. La Curva Nord ha srotolato in suo onore uno striscione con su scritto: “”. Mentre l’ingresso in campo delle squadre è stato accompagnato dal coro “uno di noi” e tanti altrifestanti che hanno commosso il tecnico giallorosso. “”, lo striscione srotolato in Curva Nord. “uno di noi”, il coro che ha accolto l’ingresso in campo delle squadre.#pic.twitter.com/HLgtYsq71i — Renato ...

