Inter-Roma, la MOVIOLA LIVE: giallo fiscale per Zaniolo (Di martedì 8 febbraio 2022) Via ai quarti di finale di Coppa Italia, con il match di San Siro alle 21 tra l'Inter di Simone Inzaghi e la Roma di José Mourinho.... Leggi su calciomercato (Di martedì 8 febbraio 2022) Via ai quarti di finale di Coppa Italia, con il match di San Siro alle 21 tra l'di Simone Inzaghi e ladi José Mourinho....

Advertising

repubblica : Inchiesta plusvalenze Inter, acquisizioni della Finanza presso la sede Covisoc della Federcalcio a Roma [di Sandro… - Corriere : Inter in ansia, anche Inzaghi e Bastoni a rischio squalifica con Lautaro. Ecco perché - Gazzetta_it : Roma, Napoli, Liverpool in otto giorni: come Inzaghi gestirà l’Inter - ilLazeticiano : ??BREAKING NEWS?? Secondo le ultime indiscrezioni, numerosi tifosi dell'#Inter sono stati bloccati fuori dallo stadi… - sportli26181512 : Cori e applausi per José. L'abbraccio di San Siro a Mourinho: Cori e applausi per José. L'abbraccio di San Siro a M… -