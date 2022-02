Inter Roma 2-0 LIVE | capolavoro di Sanchez da fuori area

(Di martedì 8 febbraio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per i quarti di Coppa Italia 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,si affrontano nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 2? GOL DELL’– Perisic scende sulla fascia e centra per Dzeko che con un piatto al volo fredda Rui Patricio. 5? Traversa di Barella – Barella esplode il destro dai 25 metri, la traversa salva Rui Patricio. 8? Pericolosa l’– Colpo di testa di Skriniar su cross di. Nessun problema per Rui Patricio che blocca. 15? Occasione...

Commenta per primo I quarti di finale di Coppa Italia propongono una sfida incrociata Milano -. Così, dopodi questa sera, domani, sempre a San Siro, va in scena la sfida tra Milan e Lazio . I rossoneri, ancora carichi per il trionfo in rimonta del derby, partono nettamente favoriti, secondo ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Meazza, il match valido per i quarti di Coppa Italia 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Meazza,si affrontano nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021 - 2022. CLICCA QUI ...Roger Ibanez, così come Bastoni, è stato costretto ad abbandonare il match di Coppa Italia tra Inter e Roma. I restanti 10 minuti del primo tempo li ha giocati stringendo i denti, ma poi ad inizio sec ...