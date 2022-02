Inter-Roma (2-0): analisi tattica e considerazioni (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’Inter si aggiudica il primo duello sull’asse Milano-Roma proposto dal tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Inzaghi batte per 2-0 la Roma, grazie ai due attaccanti Dzeko e Sanchez, autori di un gol per tempo, uno più bello dell’altro. Il successo vale la qualificazione alle semifinali contro la vincente di Milan-Lazio. Per Mourinho il ritorno nella San Siro nerazzurra si rivela piuttosto amaro, confortato soltanto dalla bella accoglienza comunque riservatagli dal pubblico di fede meneghina. Vediamo insieme cosa hanno proposto nei 90 minuti Inter e Roma attraverso la nostra analisi tattica. Partiamo, come sempre, dalle scelte dei due allenatori che, visti il prestigio e il valore della sfida, badano poco al turnover. I padroni di casa ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’si aggiudica il primo duello sull’asse Milano-proposto dal tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Inzaghi batte per 2-0 la, grazie ai due attaccanti Dzeko e Sanchez, autori di un gol per tempo, uno più bello dell’altro. Il successo vale la qualificazione alle semifinali contro la vincente di Milan-Lazio. Per Mourinho il ritorno nella San Siro nerazzurra si rivela piuttosto amaro, confortato soltanto dalla bella accoglienza comunque riservatagli dal pubblico di fede meneghina. Vediamo insieme cosa hanno proposto nei 90 minutiattraverso la nostra. Partiamo, come sempre, dalle scelte dei due allenatori che, visti il prestigio e il valore della sfida, badano poco al turnover. I padroni di casa ...

repubblica : Inchiesta plusvalenze Inter, acquisizioni della Finanza presso la sede Covisoc della Federcalcio a Roma [di Sandro… - Corriere : Inter in ansia, anche Inzaghi e Bastoni a rischio squalifica con Lautaro. Ecco perché - Inter : ??? | NOTA Alessandro #Bastoni sostituito al 45’ del primo tempo della gara contro la Roma a causa di un trauma dis… - CristhianHB : RT @SoyCalcio_: ?? La Roma ante el TOP-7 italiano: ?? vs Inter ?? vs Juventus ?? vs Milan ? vs Atalanta ? vs Napoli ? vs Lazio https://t.co… - Lodamarco1 : RT @fcin1908it: EDICOLA TS – Inter, su di Mourale: Dzeko e Sanchez stendono la Roma, è semifinale -