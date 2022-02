Inter prima semifinalista di Coppa Italia, Roma ko 2-0 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – La rete lampo di Dzeko e un gol da cineteca di Sanchez illuminano la notte di San Siro, piegano la Roma e portano l'Inter in semifinale di Coppa Italia, dove la capolista del campionato troverà la vincente della sfida di domani sera tra Milan e Lazio. Inevitabilmente Simone Inzaghi pensa anche alla trasferta di Napoli e pratica un ragionato turnover inserendo Darmian e D'Ambrosio per Dumfries e De Vrij. In mediana c'è Vidal, avanti Sanchez con Dzeko. Solo due cambi rispetto al Genoa invece per l'eroe del triplete nerazzurro Jose Mourinho, accolto anche da avversario con cori e applausi del pubblico di casa. Nell'undici giallorosso Veretout ritrova spazio tra i titolari, sulla sinistra Vina e non Maitland-Niles, in attacco Mkhitaryan e Zaniolo con Abraham. L'Inter parte a ritmi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – La rete lampo di Dzeko e un gol da cineteca di Sanchez illuminano la notte di San Siro, piegano lae portano l'in semifinale di, dove la capolista del campionato troverà la vincente della sfida di domani sera tra Milan e Lazio. Inevitabilmente Simone Inzaghi pensa anche alla trasferta di Napoli e pratica un ragionato turnover inserendo Darmian e D'Ambrosio per Dumfries e De Vrij. In mediana c'è Vidal, avanti Sanchez con Dzeko. Solo due cambi rispetto al Genoa invece per l'eroe del triplete nerazzurro Jose Mourinho, accolto anche da avversario con cori e applausi del pubblico di casa. Nell'undici giallorosso Veretout ritrova spazio tra i titolari, sulla sinistra Vina e non Maitland-Niles, in attacco Mkhitaryan e Zaniolo con Abraham. L'parte a ritmi ...

