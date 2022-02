Inter | Napoli | Milan | sarà un mese da brividi Ecco come stanno le prime della classe

Advertising

sportface2016 : +++Plusvalenze, Gdf acquisisce documenti dalla Covisoc: 62 operazioni sospette che riguardano giovani giocatori di… - pisto_gol : SerieA: I’Inter, con una partita in meno, ha gli stessi punti dell’anno scorso, 53. Stessi punti, anche per il Mil… - marcoconterio : ?? La Guardia di Finanza negli uffici Covisoc nell'ambito dell'inchiesta sulle plusvalenze dell #Inter. Acquisita r… - albemutti : Bene dai, andiamo a Napoli senza #Bastoni che prende due turni mentre #TheoHernandez una giornata nonostante il ros… - yebonavits : Stasera l' #inter perderà. Pareggio con il #Napoli e sconfitta con il #Liverpool Tutto inutile perché noi non le… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Napoli

Fuga per tre.e Milan sono oggi le candidate principali a giocarsi lo scudetto, visto il calo dell'Atalanta e la partenza a handicap della Juve. Il derby di Milano vinto dai rossoneri ha contribuito ...... ma al momento è l 'che paga il prezzo più alto. Questo sia per la sconfitta bruciante in se, ...squalifiche che peseranno come macigni per la gara in programma questo weekend contro il, ...Un turno di squalifica anche per il tecnico, Simone Inzaghi, che dunque salterà la sfida scudetto di sabato in casa contro il Napoli. L'allenatore dell'Inter è stato sanzionato con una giornata ...Il Derby della Madonnina vinto per 2-1 dal Milan sull’Inter di sabato scorso lascia ancora parecchie ... come macigni per la gara in programma questo weekend contro il Napoli, nella quale in palio c’è ...