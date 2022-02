Inter | le decisioni del Giudice Sportivo | due nerazzurri salteranno il Napoli | ammenda per Martinez

Advertising

FNK_79 : Pazzesco! Decisioni del giudice sportivo imbarazzanti! @Inter va bene che siamo di un’altra pasta…ma ora basta! È o… - FabriGalbiati : Decisioni “strane” del giudice sportivo. C’è aria di voler rendere la corsa scudetto più intrigante. #SerieA #Inter - Hernandzismo19 : RT @il_Paride: @_enz29 hanno già deciso chi deve vincere Enzo, qua tra torti arbitrali e squalifiche inventate è chiaro il tentativo di dan… - AndreArmageddon : @inter io ho sempre apprezzato la scelta di non contestare le decisioni del giudice sportivo. Ma ora ne stanno appr… - xaprile11 : Classe arbitrale non all’altezza, errori su errori ogni giornata, decisioni del giudice sportivo a dir poco imbaraz… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter decisioni

Pianeta Milan

Due giornate per Bastoni dell', tra quelli per una giornata Zaniolo della Roma, Theo Hernandez del Milan, Mandragora e Lukic ... ha assunto lequi di seguito riportate. a) SOCIETA' Il ...Sono queste, tra le altre, ledel giudice sportivo in base all'ultima giornata del ... Il tecnico dell', multato anche di 15mila euro, è stato sanzionato "per avere, al termine della gara,...contestato con parole irrispettose una decisione del Direttore di gara”. Ammenda invece Lautaro Martinez e Theo Hernandez (con una giornata di squalifica per il rosso), per quanto accaduto al termine ...L’Inter esce con le ossa rotta dal Derby di Milano ... mentre nulla da fare per il centrale azzurro che dovrà così saltare la delicata trasferta con il Napoli. Ecco la decisione del Giudice Sportivo ...