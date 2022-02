Innovazione, il Centro per l’Artigianato Digitale di Cava de’ Tirreni a Expo Dubai (Di martedì 8 febbraio 2022) “Medaarch – Centro per l’Artigianato Digitale è uno dei luoghi dell’Innovazione presenti in Italia. Un’avventura che ha il suo cuore pulsante a Cava de’ Tirreni, dal 2018 sede del primo incubatore nazionale dedicato alla manifattura avanzata. E che è arrivata all’Expo di Dubai, dove abbiamo raccontato un modello che coniuga la tradizione e la creatività delle botteghe artigianali con le tecnologie dell’industria 4.0”. Lo ha detto Amleto Picerno Ceraso, co-founder di Medaarch – Centro per l’Artigianato Digitale. Lanciato quattro anni fa, il CAD è stato scelto dalla Regione Campania come modello d’eccellenza per l’Innovazione dei territori da presentare all’esterno. “Con Giffoni e Apple ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 8 febbraio 2022) “Medaarch –perè uno dei luoghi dell’presenti in Italia. Un’avventura che ha il suo cuore pulsante ade’, dal 2018 sede del primo incubatore nazionale dedicato alla manifattura avanzata. E che è arrivata all’di, dove abbiamo raccontato un modello che coniuga la tradizione e la creatività delle botteghe artigianali con le tecnologie dell’industria 4.0”. Lo ha detto Amleto Picerno Ceraso, co-founder di Medaarch –per. Lanciato quattro anni fa, il CAD è stato scelto dalla Regione Campania come modello d’eccellenza per l’dei territori da presentare all’esterno. “Con Giffoni e Apple ...

CampaniaCompete : Il centro per l’artigianato digitale di Cava de’ Tirreni @medfablab arriva all'Expo di Dubai @ItalyExpo2020… - salernonotizie : Innovazione, il Centro per l’Artigianato Digitale di Cava de’ Tirreni a Expo Dubai - Profilo3Marco : RT @Vincenza_Lab: Il Premio agenda digitale viene assegnato al portale #INPA ???? Grazie al Ministro @renatobrunetta per la rivoluzione e in… - TOM_ToMars : 3.5 'New York è il centro del mondo e vogliamo che sia il centro anche delle criptovalute e di altre innovazioni fi… - positanonews : #Copertina #Cultura Innovazione, il Centro per l’Artigianato Digitale di Cava de’ Tirreni a Expo Dubai -

Ultime Notizie dalla rete : Innovazione Centro Criptovalute: il Pacchetto Ue sulla finanza digitale alla prova del mercato La transizione digitale è al centro dell'autonomia strategica europea. Varie sono le azioni intraprese per attrezzare l'Europa al ... favorendo l'innovazione e le nuove tecnologie (Blockchain e ...

L'app di dating dell'arte emergente ... la realtà che porta l'innovazione sociale nel campo della cultura - nasce da un'idea di Massimo ... Sono già 15 i locali aderenti a Torino, non solo del centro storico, ma anche di periferia e cintura, ...

Innovazione, il Centro per l’Artigianato Digitale di Cava de’ Tirreni a Expo Dubai La Repubblica Cresce l’impegno dell’industria dell’auto per l’economia circolare Fra i membri principali dell’OHLF ci sono infatti la città di Wolfsburg, l’Automotive research center Niedersachsen (Centro di ricerca sull’automotive ... ad accelerare la ricerca e l’innovazione.

Coltiviamo agricoltura sociale: azienda piacentina sul podio del concorso nazionale “Sosteniamo da sempre, come assicuratori, il mondo agricolo italiano e la partnership con Confagricoltura ci permette di avere una visione condivisa, che coniuga sostenibilità, tradizione e ...

La transizione digitale è aldell'autonomia strategica europea. Varie sono le azioni intraprese per attrezzare l'Europa al ... favorendo l'e le nuove tecnologie (Blockchain e ...... la realtà che porta l'sociale nel campo della cultura - nasce da un'idea di Massimo ... Sono già 15 i locali aderenti a Torino, non solo delstorico, ma anche di periferia e cintura, ...Fra i membri principali dell’OHLF ci sono infatti la città di Wolfsburg, l’Automotive research center Niedersachsen (Centro di ricerca sull’automotive ... ad accelerare la ricerca e l’innovazione.“Sosteniamo da sempre, come assicuratori, il mondo agricolo italiano e la partnership con Confagricoltura ci permette di avere una visione condivisa, che coniuga sostenibilità, tradizione e ...