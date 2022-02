Infortunio Bani | le condizioni del difensore del Genoa

(Di martedì 8 febbraio 2022) Si prospettano alcune settimane di stop per Mattia: ildelha subito infatti unmuscolare alla cosciamuscolare per, sottoposto a esami strumentali cha hanno evidenziato una lesione. Ecco il comunicato del club rossoblù: COMUNICATO – IlCfc comunica che gli esami radiologici svolti in data odierna dal calciatore Mattiahanno evidenziato una distrazione della muscolatura flessoria della coscia sinistra. Ledel giocatore verranno rivalutate nelle prossime settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Si prospettano alcune settimane di stop per Mattia Bani: il difensore del Genoa ha subito infatti un infortunio muscolare alla coscia COMUNICATO – Il Genoa Cfc comunica che gli esami radiologici svolti in data odierna dal calciatore Mattia Bani hanno evidenziato una distrazione della muscolatura flessoria della coscia sinistra. Le condizioni del calciatore verranno rivalutate nelle prossime settimane.