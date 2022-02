India: divieto di velo, scontri nelle scuole del Karnataka (Di martedì 8 febbraio 2022) Le scuole e i college pubblici del Karnataka resteranno chiusi per i prossimi tre giorni, per smorzare le tensioni suscitate dal divieto di indossare l'hijab in aula emanato la settimana scorsa. Oggi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) Lee i college pubblici delresteranno chiusi per i prossimi tre giorni, per smorzare le tensioni suscitate daldi indossare l'hijab in aula emanato la settimana scorsa. Oggi ...

Advertising

Mizius75 : RT @Agenzia_Ansa: Le scuole e i college pubblici del Karnataka resteranno chiusi per i prossimi tre giorni, per smorzare le tensioni suscit… - toBreak_Free : RT @Agenzia_Ansa: Le scuole e i college pubblici del Karnataka resteranno chiusi per i prossimi tre giorni, per smorzare le tensioni suscit… - Cristin39245341 : RT @Agenzia_Ansa: Le scuole e i college pubblici del Karnataka resteranno chiusi per i prossimi tre giorni, per smorzare le tensioni suscit… - nonmiscrivere8 : RT @Agenzia_Ansa: Le scuole e i college pubblici del Karnataka resteranno chiusi per i prossimi tre giorni, per smorzare le tensioni suscit… - Agenzia_Ansa : Le scuole e i college pubblici del Karnataka resteranno chiusi per i prossimi tre giorni, per smorzare le tensioni… -

Ultime Notizie dalla rete : India divieto India: divieto di velo, scontri nelle scuole del Karnataka Le scuole e i college pubblici del Karnataka resteranno chiusi per i prossimi tre giorni, per smorzare le tensioni suscitate dal divieto di indossare l'hijab in aula emanato la settimana scorsa. Oggi in varie scuole e college di tutto lo Stato si sono tenute manifestazioni degenerate in scontri tra studenti e polizia che ha ...

Il bavaglio alla rete costa caro Il caso Twitter - Nigeria Twitter ha accettato una serie di condizioni per porre fine al divieto ... la Nigeria, che è il Paese più popoloso dell'Africa, può adesso unirsi a piazze come India, ...

India: divieto di velo, scontri nelle scuole del Karnataka - Mondo ANSA Nuova Europa India: divieto di velo, scontri nelle scuole del Karnataka (ANSA) - NEW DELHI, 08 FEB - Le scuole e i college pubblici del Karnataka resteranno chiusi per i prossimi tre giorni, per smorzare le tensioni suscitate dal divieto di indossare l'hijab in aula ...

India, protesta contro il divieto di velo islamico a scuola (LaPresse) - Centinaia di studenti e genitori musulmani sono scesi in strada a Kundapur, nello stato meridionale del Karnataka, in India, per protestare contro il divieto di indossare il velo islamico ...

Le scuole e i college pubblici del Karnataka resteranno chiusi per i prossimi tre giorni, per smorzare le tensioni suscitate daldi indossare l'hijab in aula emanato la settimana scorsa. Oggi in varie scuole e college di tutto lo Stato si sono tenute manifestazioni degenerate in scontri tra studenti e polizia che ha ...Il caso Twitter - Nigeria Twitter ha accettato una serie di condizioni per porre fine al... la Nigeria, che è il Paese più popoloso dell'Africa, può adesso unirsi a piazze come, ...(ANSA) - NEW DELHI, 08 FEB - Le scuole e i college pubblici del Karnataka resteranno chiusi per i prossimi tre giorni, per smorzare le tensioni suscitate dal divieto di indossare l'hijab in aula ...(LaPresse) - Centinaia di studenti e genitori musulmani sono scesi in strada a Kundapur, nello stato meridionale del Karnataka, in India, per protestare contro il divieto di indossare il velo islamico ...