In Veneto arriva legge per parità retribuzioni uomo/donna (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità una legge per favorire pari retribuzioni tra donne e uomini e per sostenere l'occupazione femminile. Il testo presentato dai consiglieri ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Consiglio regionale delha approvato all'unanimità unaper favorire paritra donne e uomini e per sostenere l'occupazione femminile. Il testo presentato dai consiglieri ...

Advertising

valy_s : @mejustme1908 Ah… in Veneto Zaia ha annunciato “linee dedicate”… solo che non si sa quando arriva! - inximkr : Caro Presidente @zaiapresidente, chi sa fare questo mestiere costa. Voi pagate 100 al professionista arriva 20, e u… - oggitreviso : Vittorio Veneto, arriva il consiglio comunale dei ragazzi - GiordanoGasper1 : @la_lagigogin Diglielo in napoletano non in veneto, arriva meglio. - Profilo3Marco : RT @msgelmini: Il #Pnrr arriva anche nella tua città. Oggi prima tappa di questo 2022 a #Padova per ascoltare la voce di sindaci, imprendit… -