In Africa e Ucraina la Russia si muove (anche) attraverso il Patriarcato di Mosca

(Di martedì 8 febbraio 2022) Che l’sia da tempo finita nelle mire dell’espansionismo politico russo, non è una novità. Il Cremlino sta allargando in varie aree del continente la propria influenzai mercenari del Wagner Group e intrecciando sempre più stretti legami con i vertici di alcuni governi locali. Si scorge tuttavia un altro fronte che vale la pena analizzare: quello religioso, che coinvolge direttamente ildi. Come sottolineato di recente da un’analisi della Jamestown Foundation, quest’ultimo ha avviato –sul finire dell’anno scorso– la costituzione di un proprio esarcato per l’, in diretta concorrenza con ilgreco-ortodosso di Alessandria e di tutta l'. E’ infatti in tal senso che ilrusso ha accolto ...

... sostenendo che la condotta russa sia da considerarsi una sorta di ripicca per la questione.vari elementi a favore della tesi secondo cui le mosse del Patriarcato di Mosca incelino in ...Una azione che si estende a tutto il Medio Oriente e a parte dell', ma che contempla anche ... GUERRA IN/ Invasione o cyber - attacco: le due opzioni sul tavolo di Putin In questa vicenda,...Tutto il suo entourage più stretto è composto invece da falchi assoluti e radicali: i leggendari siloviki, membri (o ex) dei servizi segreti, spesso in posizioni estremistiche che condizionano la ...Che l’Africa sia da tempo finita nelle mire dell’espansionismo politico russo, non è una novità. Il Cremlino sta allargando in varie aree del continente la propria influenza attraverso i mercenari del ...