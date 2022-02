Imbarazzo per Federica Panicucci, versi agghiaccianti in diretta: ecco che cosa state sentendo | Video (Di martedì 8 febbraio 2022) A Striscia la Notizia è tempo de "I nuovi mostri". Nell'edizione del tg satirico di Canale 5 in onda lunedì 7 gennaio, ecco l'appuntamento con la storica rubrica del meglio del peggio visto in tv negli ultimi sette giorni. Otto posizioni, quelle proposte nel lungo servizio. C'è molto Sanremo 2022, ovviamente, con cui Antonio Ricci e i suoi hanno un conto aperto da anni. Dunque, eccoci al podio de I Nuovi Mostri Al terzo posto a Mattino 5, dove "succedono cose strane". "Cos'è questo rumore?", si chiede Federica Panicucci in collegamento con la casa del Gf Vip. "Un rumore inquietante". E non riesce più a smettere di ridere. Mistero sull'interferenza: che cosa stavamo sentendo? I versi sono assolutamente agghiaccianti, tra il grugnito e il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) A Striscia la Notizia è tempo de "I nuovi mostri". Nell'edizione del tg satirico di Canale 5 in onda lunedì 7 gennaio,l'appuntamento con la storica rubrica del meglio del peggio visto in tv negli ultimi sette giorni. Otto posizioni, quelle proposte nel lungo servizio. C'è molto Sanremo 2022, ovviamente, con cui Antonio Ricci e i suoi hanno un conto aperto da anni. Dunque,ci al podio de I Nuovi Mostri Al terzo posto a Mattino 5, dove "succedono cose strane". "Cos'è questo rumore?", si chiedein collegamento con la casa del Gf Vip. "Un rumore inquietante". E non riesce più a smettere di ridere. Mistero sull'interferenza: chestavamo? Isono assolutamente, tra il grugnito e il ...

