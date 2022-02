Iliad vuole comprare il 100% di Vodafone Italia (Di martedì 8 febbraio 2022) Per il momento i diretti interessati si sono trincerati dietro un 'no comment', ma l'indiscrezione lanciata da Bloomberg ha dell'incredibile: Iliad avrebbe avanzato un'offerta per l'acquisto del 100% della divisione ... Leggi su today (Di martedì 8 febbraio 2022) Per il momento i diretti interessati si sono trincerati dietro un 'no comment', ma l'indiscrezione lanciata da Bloomberg ha dell'incredibile:avrebbe avanzato un'offerta per l'acquisto deldella divisione ...

Advertising

infoiteconomia : Iliad vuole acquisire Vodafone: la notizia bomba di Bloomberg che guarda all'Italia - avespartacus : RT @hwupgrade: Rumor: #Iliad avrebbe realizzato un'offerta per l'acquisizione di #VodafoneItalia! ???? - StraNotizie : Iliad vuole comprare la divisione italiana di Vodafone, affare da 14 miliardi di euro - infoiteconomia : Iliad non solo fibra adesso vuole acquisire Vodafone - ZzuCicciu : RT @hwupgrade: Rumor: #Iliad avrebbe realizzato un'offerta per l'acquisizione di #VodafoneItalia! ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Iliad vuole Iliad vuole comprare la divisione italiana di Vodafone, affare da 14 miliardi di euro Benedetto Levi, Ceo di Iliad Italia, ha già smentito in passato voci di fusione con altri attori del settore, ma ora la partnership con Vodafone sembra una delle priorità della casa madre francese, ...

Iliad vuole Vodafone Italia, sarebbe già stata fatta un'offerta di acquisto L'offerta proposta da Iliad alla divisione italiana di Vodafone, fanno notare i colleghi di MobileWorld , non parla tuttavia di fusione, bensì di acquisizione : si tratterebbe di uno scenario meno ...

Iliad S.A. vuole comprare Vodafone Italia MobileWorld Iliad vuole comprarsi Vodafone Italia (AGI) - Milano, 8 feb. - Iliad ha presentato un'offerta per acquistare l'intero capitale di Vodafone Italia. È quanto si apprende dalla stessa compagnia telefonica francese. Vodafone, contattata ...

Iliad vuole acquisire Vodafone: la notizia bomba di Bloomberg che guarda all'Italia (Milano Finanza) Secondo quanto si apprende da Bloomberg, sembra che Iliad voglia acquisire Vodafone Italia e il suo relativo business. Di fatto, la compagnia virtuale francese, capitanata da Xavier ...

Benedetto Levi, Ceo diItalia, ha già smentito in passato voci di fusione con altri attori del settore, ma ora la partnership con Vodafone sembra una delle priorità della casa madre francese, ...L'offerta proposta daalla divisione italiana di Vodafone, fanno notare i colleghi di MobileWorld , non parla tuttavia di fusione, bensì di acquisizione : si tratterebbe di uno scenario meno ...(AGI) - Milano, 8 feb. - Iliad ha presentato un'offerta per acquistare l'intero capitale di Vodafone Italia. È quanto si apprende dalla stessa compagnia telefonica francese. Vodafone, contattata ...(Milano Finanza) Secondo quanto si apprende da Bloomberg, sembra che Iliad voglia acquisire Vodafone Italia e il suo relativo business. Di fatto, la compagnia virtuale francese, capitanata da Xavier ...