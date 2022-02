Iliad punta al 100 per cento di Vodafone. Ecco la concorrenza che salverà l'Italia (Di martedì 8 febbraio 2022) Entrata nel 2016 sul mercato Italiano come quarto operatore mobile, la francese Iliad aveva puntato sui prezzi bassi, talvolta bassissimi, per competere con Tim (proprietaria della rete), Vodafone e il conglomerato Wind-3. Qualche scetticismo tra gli addetti ai lavori, all’epoca nessun negozio fisico, ma successo commerciale grazie agli abbonamenti a buon prezzo ottenuti con l’ottimizzazione delle frequenze prese in affitto dai più forti. Situazione cambiata nel 2020-2021 quando Iliad ha partecipato all’asta per il 5G e poi è diventata principale azionista dei supermarket di elettronica Unieuro. Ora Iliad ha avanzato un’offerta per acquisire gli asset Italiani di Vodafone, seconda azienda mondiale e prima europea di telefonia mobile: 10-15 miliardi sul ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 8 febbraio 2022) Entrata nel 2016 sul mercatono come quarto operatore mobile, la franceseavevato sui prezzi bassi, talvolta bassissimi, per competere con Tim (proprietaria della rete),e il conglomerato Wind-3. Qualche scetticismo tra gli addetti ai lavori, all’epoca nessun negozio fisico, ma successo commerciale grazie agli abbonamenti a buon prezzo ottenuti con l’ottimizzazione delle frequenze prese in affitto dai più forti. Situazione cambiata nel 2020-2021 quandoha partecipato all’asta per il 5G e poi è diventata principale azionista dei supermarket di elettronica Unieuro. Oraha avanzato un’offerta per acquisire gli assetni di, seconda azienda mondiale e prima europea di telefonia mobile: 10-15 miliardi sul ...

Ultime Notizie dalla rete : Iliad punta Inwit al palo: in rassegna alcuni temi hot. Buy confermato Le ospitalita attuali di ILIAD sono regolate da un contratto di durata 9+9 anni. La societa non ... Inwit al lavoro su vari progtti del PNRR INWIT punta ad una accelerazione da DAS, nuovi servizi e ...

Iliad fibra, dettagli e prezzi della seconda rivoluzione Per differenziarsi dall'offerta di mercato iliad punta ancora una volta su trasparenza, chiarezza delle clausole, zero rimodulazioni e zero costi nascosti e sopratutto come fatto nel mobile, una ...

Chi è Xavier Niel, il miliardario patron di Iliad che punta Vodafone in Italia Calcio e Finanza Iliad non solo fibra adesso vuole acquisire Vodafone È Bloomberg in serata a lanciare una vera bomba, che non stupirà più di tanto chi ci legge ormai da tempo. La cosa non deve però sorprendere, Xavier Niel… Leggi ...

Iliad è intenzionata a comprare Vodafone Italia La filosofia dell’operatore francese e di Vodafone è stata per anni piuttosto diversa: Iliad ha sempre proposto offerte a basso ... Mentre Vodafone ha sempre puntato a offrire la qualità migliore ...

