Iliad: presentata offerta per il 100% di Vodafone Italia (Di martedì 8 febbraio 2022) Iliad ha presentato un'offerta per acquistare l'intero capitale di Vodafone Italia . E' quanto apprende l'AGI dalla stessa compagnia telefonica francese. Vodafone, contattata dall'AGI, non ha ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 8 febbraio 2022)ha presentato un'per acquistare l'intero capitale di. E' quanto apprende l'AGI dalla stessa compagnia telefonica francese., contattata dall'AGI, non ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Iliad presentata Iliad: presentata offerta per il 100% di Vodafone Italia Iliad ha presentato un'offerta per acquistare l'intero capitale di Vodafone Italia . E' quanto apprende l'AGI dalla stessa compagnia telefonica francese. Vodafone, contattata dall'AGI, non ha ...

Telecom cala malgrado rumor su mossa Iliad. Focus su Brasile Ieri Bloomberg ha riportato che Iliad avrebbe presentato un’offerta a Vodafone per acquisirne le attività italiane. Vodafone ha generato in Italia nell'esercizio 2020/2021 che si chiude a marzo, 5,5 ...

