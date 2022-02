Iliad: presentata offerta per il 100% di Vodafone Italia (Di martedì 8 febbraio 2022) Iliad ha presentato un’offerta per acquistare l’intero capitale di Vodafone Italia . E’ quanto apprende l’AGI dalla stessa compagnia telefonica francese. Vodafone, contattata dall’AGI, non ha... Leggi su feedpress.me (Di martedì 8 febbraio 2022)ha presentato un’per acquistare l’intero capitale di. E’ quanto apprende l’AGI dalla stessa compagnia telefonica francese., contattata dall’AGI, non ha...

