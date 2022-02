Iliad non solo fibra adesso vuole acquisire Vodafone (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo il debutto di Iliad nel fisso con la fibra adesso la società vuole acquisire Vodafone Un operazione da 14 miliardi è quanto potrebbe valere l’acquisizione da parte di Iliad degli asset italiani di Vodafone. È quanto emerge da indiscrezioni di Bloomberg rilanciate dal Sole 24Ore. Le voci di una possibile fusione tra le attività mobile di Vodafone e Iliad in Italia circolate un paio di settimane, prontamente smentite dal CEO di Iliad Italia, Benedetto Levi, pare che non siano del tutto campate in aria. Tuttavia, a differenza di quanto riportato, non si tratterebbe di una fusione ma di un’acquisizione vera e propria. Alcuni ritengono che se l’offerta dovesse concretizzarsi, le due ... Leggi su helpmetech (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo il debutto dinel fisso con lala societàUn operazione da 14 miliardi è quanto potrebbe valere l’acquisizione da parte didegli asset italiani di. È quanto emerge da indiscrezioni di Bloomberg rilanciate dal Sole 24Ore. Le voci di una possibile fusione tra le attività mobile diin Italia circolate un paio di settimane, prontamente smentite dal CEO diItalia, Benedetto Levi, pare che non siano del tutto campate in aria. Tuttavia, a differenza di quanto riportato, non si tratterebbe di una fusione ma di un’acquisizione vera e propria. Alcuni ritengono che se l’offerta dovesse concretizzarsi, le due ...

