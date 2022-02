Il tribunale di Napoli sospende la riforma dello Statuto M5s Conte decade da presidente dei grillini

Advertising

marcodimaio : Siamo veramente di fronte ad una commedia: il tribunale di Napoli ha sospeso l'elezione di #Conte a leader e la mod… - ilfoglio_it : Il MoVimento dimezzato. Per il tribunale di Napoli, Giuseppe Conte decade dalla carica di presidente del M5s in qua… - Agenzia_Ansa : FLASH | Tribunale civile di Napoli: inefficaci le modifiche dello statuto del M5s e anche l'elezione di Giuseppe Conte alla presidenza #ANSA - frafuxa : RT @elevisconti: I più divertenti sono quelli che parlano di “giustizialismo” e “garantismo” riferendosi alla vicenda del Tribunale di Napo… - MyWorld5426 : RT @Storace: #Cinquestelle senza guida, dice il tribunale di Napoli. L’avvocato del popolo perde la causa e il partito -

Ultime Notizie dalla rete : tribunale Napoli

La sentenza parla di gravi vizi nel processo decisionale. 'Il mio ruolo non dipende dalle carte bollate, resto io il capo politico, andiamo avanti' ha commentato l'ex ...Pronte le truppe di Di Maio Dopo le dimissioni dai garanti, reclamano una verifica M5s: ildisospende l'elezione di Conte a leader e la modifica dello... Sospese in via cautelare ...Terremoto nel M5s dopo l’ordinanza del Tribunale di Napoli, che ha sospeso in via cautelare l’elezione di Giuseppe Conte a presidente del Movimento ...L'elezione di Giuseppe Conte alla guida del Movimento 5 stelle non è valida. La guerra intestina al Movimento passa anche per le carte bollate e le aule di giustizia. Così ieri ...