Il salasso della benzina: perché spenderemo 400 euro in più (Di martedì 8 febbraio 2022) In costante aumento il prezzo di benzina e gasolio, una stangata annua di 400 euro per le famiglie. Assoutenti e Codacons chiedono interventi al governo

Ultime Notizie dalla rete : salasso della "CARO ENERGIA E BOOM DELL'INFLAZIONE, UNA MISCELA ESPLOSIVA PER LE IMPRESE" ... si rischia un salasso di varie decine di miliardi in più solo per far fronte alle bollette energetiche, con conseguente diminuzione della capacità di spesa dei nuclei familiari. Le misure di ...

Caro bollette. Colonna (Rinascita Civica): contenere consumo energetico pubblico ... e non fatico a crederlo, il costo medio di una bolletta della luce per l'illuminazione di scuole, ... è lecito attendersi l'arrivo di un vero e proprio salasso per questo inverno proprio come sta ...

Il salasso della benzina: perché spenderemo 400 euro in più il Giornale Ecco quanto ci costa l’aumento dei tassi BTp L'atteso rialzo dei tassi fa esplodere i rendimenti dei BTp e per l'Italia significa un potenziale salasso a carico dei contribuenti ... a pochi mesi dall’inizio della pandemia. I più alti tassi dei ...

Bollette da capogiro, cifre raddoppiate per baristi e ristoratori trevigiani: al lavoro per coprire le perdite Baristi e ristoratori aprono la cartellina dei documenti riservati e svelano gli ultimi “salassi”: sconforto ... «La bolletta della luce è quasi raddoppiata. A dicembre 2021 abbiamo pagato ...

