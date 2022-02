Il rinnovo dell’ufficio di presidenza manda in tilt la maggioranza in Regione (Di martedì 8 febbraio 2022) Tensioni nella maggioranza di centrodestra sul rinnovo dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Piemonte. Oggi infatti durante la seduta è arrivata da parte di Fratelli d’Italia una nuova richiesta di rinvio del voto, slittato già parecchie volte dal dicembre scorso. “I nostri alleati, Lega e Forza Italia, non hanno voluto riconoscere la presenza del loro alleato nell’Ufficio di presidenza: è l’unico caso in Italia”, sostiene il capogruppo FdI Paolo Bongioanni, che definisce Cirio un “Opossum, quell’animale che di fronte a un problema si finge morto”. E annuncia che “se la votazione sarà fatta, non potrà non avere conseguenze”. Immediata al replica di Forza Italia con il capogruppo Paolo Ruzzola: “Non credo che una divergenza di vedute possa inficiare il lavoro che stiamo facendo. ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 8 febbraio 2022) Tensioni nelladi centrodestra suldidel Consiglio regionale del Piemonte. Oggi infatti durante la seduta è arrivata da parte di Fratelli d’Italia una nuova richiesta di rinvio del voto, slittato già parecchie volte dal dicembre scorso. “I nostri alleati, Lega e Forza Italia, non hanno voluto riconoscere la presenza del loro alleato nell’Ufficio di: è l’unico caso in Italia”, sostiene il capogruppo FdI Paolo Bongioanni, che definisce Cirio un “Opossum, quell’animale che di fronte a un problema si finge morto”. E annuncia che “se la votazione sarà fatta, non potrà non avere conseguenze”. Immediata al replica di Forza Italia con il capogruppo Paolo Ruzzola: “Non credo che una divergenza di vedute possa inficiare il lavoro che stiamo facendo. ...

