Il principe cerca moglie: come finisce? Come si chiama il sequel? Trama e curiosità (Di martedì 8 febbraio 2022) Questa sera, alle ore 21:20, su Italia 1, andrà in onda il film ‘Il principe cerca moglie’, uscito nel 1988 e diretto da John Landis. La commedia, costata in tutto 39 milioni di dollari, si rivelò un vero e proprio successone, tanto da arrivare ad avere un incasso globale di oltre 288 milioni di dollari. Merito anche delle straordinarie interpretazioni di Eddie Murphy e Arsenio Hall, che nel film vestono i panni del principe Akeem e del suo amico e servitore Semmi. Akeem, principe di Zamunda, ha appena compiuto 21 anni e non vuole accettare il matrimonio organizzato dai suoi genitori con una donna che non conosce e per cui non prova nulla. Desideroso di andare alla ricerca del vero amore, Akeem vola a New York con Semmi, precisamente nel Queens, il quartiere più povero e malfamato ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 8 febbraio 2022) Questa sera, alle ore 21:20, su Italia 1, andrà in onda il film ‘Il’, uscito nel 1988 e diretto da John Landis. La commedia, costata in tutto 39 milioni di dollari, si rivelò un vero e proprio successone, tanto da arrivare ad avere un incasso globale di oltre 288 milioni di dollari. Merito anche delle straordinarie interpretazioni di Eddie Murphy e Arsenio Hall, che nel film vestono i panni delAkeem e del suo amico e servitore Semmi. Akeem,di Zamunda, ha appena compiuto 21 anni e non vuole accettare il matrimonio organizzato dai suoi genitori con una donna che non conosce e per cui non prova nulla. Desideroso di andare alla ridel vero amore, Akeem vola a New York con Semmi, precisamente nel Queens, il quartiere più povero e malfamato ...

Advertising

zazoomblog : Lea Inter-Roma di Coppa Italia o Il principe cerca moglie? La tv dell’8 febbraio - #Inter-Roma #Coppa #Italia… - saggizta : @Esochad A me lui ricorda il cantante dei Sex Chocolate ne il Principe cerca Moglie - SignorVVolf : @andreavianel Ma che è, il principe cerca moglie? Comunque non si può dire che non rispettassero le distanze di sicurezza.. - Dov_EL : @AlessandroCere7 il principe cerca moglie (la scena della colazione) - rosettasavelli : il principe del deserto - Cerca con Google -