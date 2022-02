Il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni incontra il vertice della Cna (Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA – Nell’ambito dei colloqui programmati con i massimi esponenti della politica e del Governo, il presidente della Cna, Dario Costantini, e Sergio Silvestrini, Segretario Generale della Confederazione hanno incontrato il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Nel corso del cordiale colloquio sono stati affrontati i temi di maggiore rilevanza per gli artigiani e piccole imprese, a cominciare dalle restrizioni alla cessione dei crediti connessi ai bonus dell’edilizia e dal caro-energia che richiedono interventi urgenti per scongiurare pesanti effetti sulle attività produttive. Al centro del colloquio anche la formazione con il rilancio degli istituti tecnici e il ddl sulla concorrenza in discussione in ... Leggi su lopinionista (Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA – Nell’ambito dei colloqui programmati con i massimi esponentipolitica e del Governo, ilCna, Dario Costantini, e Sergio Silvestrini, Segretario GeneraleConfederazione hannoto ildi. Nel corso del cordiale colloquio sono stati affrontati i temi di maggiore rilevanza per gli artigiani e piccole imprese, a cominciare dalle restrizioni alla cessione dei crediti connessi ai bonus dell’edilizia e dal caro-energia che richiedono interventi urgenti per scongiurare pesanti effetti sulle attività produttive. Al centro del colloquio anche la formazione con il rilancio degli istituti tecnici e il ddl sulla concorrenza in discussione in ...

Advertising

FrancescoLollo1 : ++ NO ALLA RIELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ++ Fratelli d'Italia ha depositato alla Camera una norma di… - Lopinionista : Il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni incontra il vertice della Cna - Agenparl : Il Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni incontra il vertice della CNA) - - ENMItaly : Sorella Economia. Il profilo economico dell'Enciclica 'Fratelli Tutti'. L'Ente Nazionale per il Microcredito incont… - FFiamengo : RT @vivinbaro: @Frances82985867 @eziomauro @repubblica E perché mai? Siamo stufi di gente approssimativa e superficiale come lei che ripete… -