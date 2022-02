(Di martedì 8 febbraio 2022) Forza Italia non è più la casa di tutti i moderati, e lo dicono i numeri. Per questo serve un nuovo progetto in grado di riunire «il grande popolo dei moderati». È quanto sostiene, presidenteLiguria e leader di Coraggio Italia in un’intervista al CorriereSera. «Dopo un’era in cui ilhatogli estremi, penso che ora oscilli – grazie all’insediamento di un governo di unità nazionale –il». Ed è in quella direzione che intende «utilizzare questo anno di legislatura per costruire un’offerta agli elettori», che esprima continuità rispetto all’attuale governo e con gli strumenti elettorali adeguati: cioè una nuova legge che eviti il caos degli ultimi anni, dal momento che «non c’è ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @Linkiesta: Il pendolo della storia oscilla verso il centro, spiega Giovanni Toti - Linkiesta : Il pendolo della storia oscilla verso il centro, spiega Giovanni Toti - Guruitter : RT @_Ragtime: Ed eccoci all'angolo della scienza, care amiscie. Il doppio pendolo è un pendolo costituito da un'asta con uno snodo. Il suo… - _Ragtime : Ed eccoci all'angolo della scienza, care amiscie. Il doppio pendolo è un pendolo costituito da un'asta con uno sno… - freegoriferita : La vita è come un pendolo che oscilla incessantemente tra dolore e noia passando attraverso l'intervallo fugace del… -

Ultime Notizie dalla rete : pendolo della

Linkiesta.it

Evidente l'esigenza di far oscillare ila Sud, anche per l'indiscutibuile e accresciuta ... per l'Italia, si sono fatti anche quelli di Paolo Gentiloni, ora commissarioUe, di Enrico ...... tatticamente accorti (il cercare sistematicamente in battuta Galaverna per privarlopipe). ... Nel logorantedei vantaggi il Monge Gerbaudo, reo di non aver sfruttato un paio di set point, ...Ma negli ultimi tempi i pendolari della metro C stanno anche sperimentando diversi nel servizio di trasporto. La scorsa settimana sono stati molti gli utenti che hanno contattato Atac attraverso i ...Le principali notizie scelte per voi dalla redazione che potete ascoltare sulle piattaforme Spreaker e Spotify ...