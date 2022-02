Il passato insegna, l'Atalanta ora cambia marcia: la Juve è avvisata (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo 23 giornate di Serie A l’Atalanta di Gian Piero Gasperini si ritrova al quinto posto in classifica. Un risultato che, malgrado l’ultimo... Leggi su calciomercato (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo 23 giornate di Serie A l’di Gian Piero Gasperini si ritrova al quinto posto in classifica. Un risultato che, malgrado l’ultimo...

Advertising

polverebionda : @692Troll Certo il passato ci insegna, ma prima o poi bisogna comunque voltare pagina. - DrivePlus0 : @mn_rossi @barbarab1974 Barricata..... Siamo in guerra? La storia insegna gli orrori commessi nel passato. Sarebbe… - mariella_tauro : @pippo_palmieri @barbarab1974 Perché vuoi rimanere nel passato! Nel vecchio mondo che ormai è andato! È stato un… - Roberto28132743 : RT @Roberto28132743: non sottovalutare mai il pericolo il passato insegna. - Roberto28132743 : non sottovalutare mai il pericolo il passato insegna. -