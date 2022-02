Il Papa Francesco di Crozza dopo Fazio: «Che slinguazzata! Se mi intervistavano in America non ne uscivo così…» – Il video (Di martedì 8 febbraio 2022) «Ma che slinguazzata ha fatto? Una slinguazzata! Mi guardava con una faccia… tutto in adorazione, lento, commosso. Che slinguazzata». Maurizio Crozza entra nei panni di Papa Francesco e commenta il post intervista andata in onda domenica su Rai 3, nel corso del programma Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio. «Se mi intervistavano in America non ne uscivo così – dice riferendosi alle polemiche sui temi che l’intervistatore ha preferito non toccare -. Mi avrebbero chiesto dell’Imu, del perché non pago l’Imu in Italia, del palazzo a Londra, di Ratzinger… che slinguazzata! – ripete fingendo stupore -. Mi guardava in adorazione. Tanto che a un certo punto non capivo più chi fosse il Papa chi Fabio ... Leggi su open.online (Di martedì 8 febbraio 2022) «Ma che slinguazzata ha fatto? UnaMi guardava con una faccia… tutto in adorazione, lento, commosso. Che slinguazzata». Maurizioentra nei panni die commenta il post intervista andata in onda domenica su Rai 3, nel corso del programma Che tempo che fa condotto da Fabio. «Se miinnon necosì – dice riferendosi alle polemiche sui temi che l’intervistatore ha preferito non toccare -. Mi avrebbero chiesto dell’Imu, del perché non pago l’Imu in Italia, del palazzo a Londra, di Ratzinger… che– ripete fingendo stupore -. Mi guardava in adorazione. Tanto che a un certo punto non capivo più chi fosse ilchi Fabio ...

