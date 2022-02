Il Papa emerito Joseph Ratzinger ha chiesto perdono per i casi di abusi sessuali a Monaco

(Di martedì 8 febbraio 2022) “Come in quegli incontri, ancora una volta posso solo esprimere nei confronti di tutte le vittime dila mia profonda vergogna, il mio grande dolore e la mia sincera domanda di”: ilrisponde con una lettera alle accuse di aver ignorato quattrodiquando guidava la diocesi di, dal 1977 all’inizio del 1982 e ricorda i suoi faccia a faccia con le vittime. “Ho avuto grandi responsabilità nella Chiesa cattolica – ammette – tanto più grande è il mio dolore per glie gli errori che si sono verificati durante il tempo del mio mandato nei rispettivi luoghi. Ogni singolo caso di abuso sessuale è terribile e irreparabile. Alle vittime ...

Così padre Federico Lombardi, presidente della , già portavoce del, commenta la sua lettera sul rapporto della diocesi di Monica e Frisinga sugli abusi. 'Ilsi pone in una ...Iltorna dunque a chiedere perdono: "Come in quegli incontri, ancora una volta posso solo esprimere nei confronti di tutte le vittime di abusi sessuali la mia profonda vergogna, il mio ...Come riporta Ansa queste le parole del Papa emerito Benedetto XVI. "Ho avuto grandi responsabilità nella Chiesa cattolica. Tanto più grande è il mio dolore" e "ogni giorno mi domanda se anche oggi io ...“Profonda vergogna”, ma non sono un “bugiardo”. Il Papa emerito, Benedetto XVI, in una lettera diffusa oggi, 8 febbraio, dal Vaticano, chiarisce la sua posizione e risponde alle accuse che ...