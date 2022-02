(Di martedì 8 febbraio 2022) "Giustizia per". A chiederla Luigi, padre del ragazzo di Scandicci (Firenze) ucciso nell'agosto del 2017 a Lloret de Mar. Il principale imputato per l'omicidio, il ceceno Rassoul Bissoultanov...

Advertising

PalermoToday : Il papà di Niccolò Ciatti: 'L'assassino di mio figlio gira libero in Spagna' - raffael22857987 : @niccolo_fabbri Mi sa che si possono fare domande più libere a papa Francesco che alla ferilli ?? - SpioneValerio : 6 febbraio 1922: Pio XI viene nominato papa. #6febbraio 1952: #Elisabetta II diventa regina del Regno Unito. 6 febb… - zo_bibi : @LiberaViola @lorisz841 Ti confondi. Niccolò Gaetani d’Aragona è il nonno di Baru, padre di sua mamma e non suo. Il… - niccolo_fabbri : Papà Francesco da Fazio domenica. #Sanremo #CTCF -

Ultime Notizie dalla rete : papà Niccolò

Zazoom Blog

Amareggiato ildi, Luigi Ciatti, che torna a ripetere anche attraverso i social: "Vogliamo giustizia per". 1 - - > FIRENZE - Nuovo processo in Spagna per l'omicidio di...... con le loro Desmosedici GP, dall'altra Celestino Vietti Ramus eAntonelli con le Kalex con ... tra cui anche quelle di neo. Dopodiché tutto sarà pronto per raggiungere il circuito di ...