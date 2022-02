Il Lecce saluta Pisacane | risoluzione consensuale del contratto

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nella settimana che porterà alla sfida con il Benevento, ilFabio. Il difensore napoletano, arrivato in Salento nel gennaio 2021 e mai impiegato in questa stagione da Marco Baroni, ha risolto ilche lo legava ai giallorossi fino al prossimo mese di luglio. A comunicare la separazione con 36enne ex Cagliari è stata la stessa società del presidente Sticchi Damiani con una breve nota stampa: “L’U.S.comunica di aver effettuato ladel rapporto contrattuale, in scadenza il 30 giugno 2022, con il calciatore Fabio“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.