Il governo metterà altri cinque miliardi contro il caro-energia (Di martedì 8 febbraio 2022) Un nuovo intervento di 5 miliardi di euro contro il caro-bollette è atteso nei prossimi giorni. Il governo sta studiando un decreto legge da presentare alle camere già giovedì, spiega Repubblica, per aiutare le categorie più in difficoltà: famiglie a basso reddito e piccole imprese in settori danneggiati. Il ministro dell’Economia preferirebbe mantenere un approccio prudente, evitando nuovi scostamenti di bilancio (nonostante siano invocati da tuti i partiti) e cercando di reperire le risorse necessarie in maniere alternative. Il totale degli interventi, se si sommano gli 11 mliardi già messi in campo nel 2021 e nel 2022, ammonterebbe a 16 miliardi. È tanto, ma forse non abbastanza. Il leader della Lega Matteo Salvni ne chiedeva almeno 30, e la stessa Confidustria chiede un impegno maggiore, dal ... Leggi su linkiesta (Di martedì 8 febbraio 2022) Un nuovo intervento di 5di euroil-bollette è atteso nei prossimi giorni. Ilsta studiando un decreto legge da presentare alle camere già giovedì, spiega Repubblica, per aiutare le categorie più in difficoltà: famiglie a basso reddito e piccole imprese in settori danneggiati. Il ministro dell’Economia preferirebbe mantenere un approccio prudente, evitando nuovi scostamenti di bilancio (nonostante siano invocati da tuti i partiti) e cercando di reperire le risorse necessarie in maniere alternative. Il totale degli interventi, se si sommano gli 11 mliardi già messi in campo nel 2021 e nel 2022, ammonterebbe a 16. È tanto, ma forse non abbastanza. Il leader della Lega Matteo Salvni ne chiedeva almeno 30, e la stessa Confidustria chiede un impegno maggiore, dal ...

Stellantis, pronto l'accordo per la gigafactory delle batterie a Termoli Di questi circa 370 milioni sono i soldi che il governo metterà su diverse linee e con un mix di strumenti differenti per sostenere la riconversione del sito in provincia di Campobasso dove oggi ...

Draghi fiuta il disastro, la lettera di Bisignani imbarazza il Governo: 'il Premier cerca una via d'uscita da Palazzo Chigi' ... Draghi adesso sta cercando di "trovare una via d'uscita, conscio che il suo 'governo dei migliori' ... dopo le recenti uscite rigoriste della Fed e della Bce, metterà l'Italia nelle condizioni di non ...

