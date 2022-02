Il gigante buono se ne va: come dimenticarti, Delpo? (Di martedì 8 febbraio 2022) Il gigante buono se ne va. Con poche parole, come sempre, ma insieme col frastuono dei sentimenti che scatena. Con quell'aria dolce e mansueta che nasconde una forza sovrumana abbandona il tennis in ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) Ilse ne va. Con poche parole,sempre, ma insieme col frastuono dei sentimenti che scatena. Con quell'aria dolce e mansueta che nasconde una forza sovrumana abbandona il tennis in ...

Advertising

Tizianatw13 : RT @zampa_qua: URGENTE????????????345 2131825??NOAH IL GIGANTE BUONO,CERCA LE COCCOLE E HA TANTO AMORE ??DA DONARE E' SANO,VA D'ACCORDO CON TUTTI,… - NicolaAri : @kkoulibaly26 potevi essere francese ma le origini non si rinnegano mai. Hai vinto due volte grande gigante buono ?? - vi_dico : Eh no, il gigante buono non me lo dovete toccare. #GFVip - deimiracoli : RT @zampa_qua: URGENTE????????????345 2131825??NOAH IL GIGANTE BUONO,CERCA LE COCCOLE E HA TANTO AMORE ??DA DONARE E' SANO,VA D'ACCORDO CON TUTTI,… - lakakadonkey : RT @furgeTX: @Gazzetta_it È curpa di theo, così com'era curpa di Ibra l'anno scorso quando il gigante buono e animo puro lo minacciò ripetu… -