Il freestyle è uno sport per persone che se la ridono di gusto

Faccia da rotocalco, capelli biondi, occhi di ghiaccio. Fu Stein Eriksen il padre del freestyle. La prima volta che Nicholas Howe, scrittore ed ex sciatore, lo vide sulla Bald Mountain a Sun Valley, nell'Idaho, esibirsi in una di quella acrobazie ostili alla gravità scrisse che Stein aveva la grazia atletica di Joe DiMaggio e di Fred Astaire. Ci voleva tutto questo per decidere di lanciarsi nel vuoto e volteggiare con gli sci ai piedi, come faceva Eriksen. Erano ancora gli Anni 50, ma quella del freestyle stava già diventando qualcosa di più di una pratica estetica. A metà dei Sessanta l'America lo sognava, lo amava. Uno sport bello, onirico, spettacolare. Pieno di adrenalina. Libero. Ideale per i Giochi? Dopo essere apparso per la prima volta come sport dimostrativo a quelli Calgary nel 1988, lo sci ...

