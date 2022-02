Il Draghi perpetuo: la “squadra” che lavora alla sua riconferma anche dopo il voto del 2023 (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono partite le grandi manovre per il Draghi 2, il Draghi perpetuo da replicarsi dopo le elezioni del prossimo anno. Le truppe cammellate avanzano. Il “partito di Draghi” per incollarlo a Palazzo Chigi ha da tempo messo radici trasversalmente tra i partiti. L’alto tasso di litigiosità nelle coalizioni, il caos M5S che non si a che fine farà, facilitano in in certo senso le manovre a lunga scadenza. La scusa ufficiale è che c’è un Piano nazionale di ripresa da portare a termine nel 2026 e i Draghi boys asseriscono che nessuno meglio del premier possa garantire per noi con l’Europa. Uno dei più entusisti è l’azzurro Brunetta che si è esposto pubblicamente lanciando «la squadra vincente Mattarella-Draghi in vista del 2023 e oltre». La ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono partite le grandi manovre per il2, ilda replicarsile elezioni del prossimo anno. Le truppe cammellate avanzano. Il “partito di” per incollarlo a Palazzo Chigi ha da tempo messo radici trasversalmente tra i partiti. L’alto tasso di litigiosità nelle coalizioni, il caos M5S che non si a che fine farà, facilitano in in certo senso le manovre a lunga scadenza. La scusa ufficiale è che c’è un Piano nazionale di ripresa da portare a termine nel 2026 e iboys asseriscono che nessuno meglio del premier possa garantire per noi con l’Europa. Uno dei più entusisti è l’azzurro Brunetta che si è esposto pubblicamente lanciando «lavincente Mattarella-in vista dele oltre». La ...

