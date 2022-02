IL DIVIETO DI OBBLIGO DI VACCINAZIONE ATTUATO CON MEZZI COERCITIVI | L’ILLEGITTIMITA’ DELLA DISCRIMINAZIONE ATTUATA DAL GOVERNO NEI CONFRONTI DEI NON VACCINATI PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 536/2014, ART. 28 C 1 LETT H (Di martedì 8 febbraio 2022) A cura dell’avv. Mauro Sandri E’ entrata in vigore il 31 gennaio 2022 la normativa richiamata in epigrafe che disciplina le prescrizioni che devono essere attuate dagli Stati nella fase sperimentale dell’utilizzo dei farmaci. Il REGOLAMENTO Europeo citato insiste nel perimetro DELLA pre-autorizzazione al commercio definitivo di farmaci entro il quale agisce, con esclusiva riserva … IL DIVIETO DI OBBLIGO DI VACCINAZIONE ATTUATO CON MEZZI COERCITIVI L’ILLEGITTIMITA’ DELLA DISCRIMINAZIONE ATTUATA DAL GOVERNO NEI CONFRONTI DEI NON VACCINATI PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 536/2014, ... Leggi su databaseitalia (Di martedì 8 febbraio 2022) A cura dell’avv. Mauro Sandri E’ entrata in vigore il 31 gennaio 2022 la normativa richiamata in epigrafe che disciplina le prescrizioni che devono essere attuate dagli Stati nella fase sperimentale dell’utilizzo dei farmaci. IlEuropeo citato insiste nel perimetropre-autorizzazione al commercio definitivo di farmaci entro il quale agisce, con esclusiva riserva … ILDIDICONDALNEIDEI NONPERDELN. 536/, ...

Advertising

LeonardoColombi : @valy_s @eurallergico @VenezianiMar Non gli do torto. Comunque, speriamo che ora, passato il #Covid19, in nome dell… - Faillaluca : Mascherine all’aperto, la conferma: via l’obbligo dall’11 febbraio in tutta Italia - photouch1 : @LucianoCalemme @an_paci @nnorthstardust Mettendo da parte la retorica quindi lei si batteva per l'obbligo vaccinal… - LucaFata3 : RT @GuidoMattioni: Mi chiedevo: ma in quale fogna si nascondevano, fino a ieri, quelli che oggi si eccitano al solo sentir pronunciare le p… - RiRi02335129 : RT @zapcg: @sbonaccini @a_meluzzi Di fronte ai ricatti, alla pretesa di obbligo vaccinale, alla sospensione da lavoro e dello stipendio, al… -