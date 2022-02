Il dilemma di Lincoln | il trailer della nuova docuserie

(Di martedì 8 febbraio 2022) Lamette in luce un lato poco conosciuto e più intimista del sedicesimo presidente degli Stati Uniti d’America, offrendo unaprospettiva su una storia che sembra più attuale e pertinente che mai. Narrate da Jeffrey Wright e con le voci di Bill Camp nei panni di Abrahame Leslie Odom Jr. nei panni di Frederick Douglass, tutte e quattro le parti di “Ildi” saranno presentate in anteprima mondiale venerdì 18 febbraio su Apple TV+. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

La docuserie Il dilemma di Lincoln ha ora un nuovo trailer che anticipa qualche dettaglio del progetto in arrivo in anteprima mondiale venerdì 18 febbraio su Apple TV+. Il progetto in quattro parti prende in esame, dalla prospettiva del XXI secolo, la vita di un uomo complicato nel contesto dei tempi.