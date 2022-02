Il ddl Concorrenza finisce nella palude del Senato. E a Palazzo Chigi suona l'allarme per il Pnrr (Di martedì 8 febbraio 2022) La preoccupazione, a Palazzo Chigi, è arrivata col dispaccio spedito da Palazzo Madama. Perché va bene la centralità del Parlamento da rispettare, ma centocinquanta audizioni per il disegno di legge sulla Concorrenza sembrano davvero qualcosa a metà tra lo scherzo e la provocazione. Tanto più che sul provvedimento incombono le scadenze del Pnrr, a ricordare a tutti l’urgenza della risolutezza. Il disegno di legge sulla Concorrenza, su cui già Mario Draghi ha indugiato ben più del previsto, deve essere approvato dalla Commissione europea entro dicembre. Ma Bruxelles, entro fine anno, pretende di vedere approvati dal governo tutti i decreti attuativi connessi. Il che significa che le Camere devono licenziare il provvedimento non più tardi di maggio o giugno, per evitare affanni ai molti ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 8 febbraio 2022) La preoccupazione, a, è arrivata col dispaccio spedito daMadama. Perché va bene la centralità del Parlamento da rispettare, ma centocinquanta audizioni per il disegno di legge sullasembrano davvero qualcosa a metà tra lo scherzo e la provocazione. Tanto più che sul provvedimento incombono le scadenze del, a ricordare a tutti l’urgenza della risolutezza. Il disegno di legge sulla, su cui già Mario Draghi ha indugiato ben più del previsto, deve essere approvato dalla Commissione europea entro dicembre. Ma Bruxelles, entro fine anno, pretende di vedere approvati dal governo tutti i decreti attuativi connessi. Il che significa che le Camere devono licenziare il provvedimento non più tardi di maggio o giugno, per evitare affanni ai molti ...

Advertising

CLARADIMARCO33 : RT @PaoloMaddalenaA: Con l’approvazione dell’art. 6 del Ddl Concorrenza del governo #Draghi, si toglieranno al Popolo i beni (come l'acqua)… - felicedalcol : RT @PaoloMaddalenaA: Con l’approvazione dell’art. 6 del Ddl Concorrenza del governo #Draghi, si toglieranno al Popolo i beni (come l'acqua)… - ItalianaVicenza : Agire per fermare la deriva neoliberista. Un appuntamento da non perdere, per chiarire e capire.… - FratresMasc_ : RT @FratresNaz: ??Leggi l'intervista del Presidente Nazionale Fratres, Prof. Vincenzo Manzo, a @DonatoriH24 per fare il punto sui risultati… - vivereurbino : Ddl Concorrenza, attacco a beni comuni e diritti, Ruggeri (M5S): 'La Regione si attivi per radicali modifiche'… -