Il curling misto è oro alle Olimpiadi invernali | la coppia Amos Mosaner-Stefania Constantini conquista una storica medaglia per l’Italia

(Di martedì 8 febbraio 2022)no l’oro neldi Pechino. È unaper, la prima in questa disciplina ai Giochi, che arriva al termine di un percorso perfetto dellaazzurra capace di vincere 11 match su 11 e dominare anche la finale contro la Norvegia, vice-campione del mondo, battuta 8-5. Gli azzurri hanno costruito il successo negli end centrali della gara con un parziale di 6-0 tra il secondo e il quarto parziale, incrementato nel sesto per poi giocare “in difesa” negli ultimi due partendo dal 7-3. La spedizione azzurra sale così a due ori a Pechino dopo la vittoria di ...

Stefania Constantini e Amos Mosaner contro i norvegesi Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten hanno riscritto la storia azzurra, vincendo la medaglia d'oro nella finale di curling misto a Pechino 2022.