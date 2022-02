«Il curling? L’ho sempre seguito»: da Salvini a Sala, la febbre olimpica tra i politici dopo l’oro azzurro (Di martedì 8 febbraio 2022) La medaglia d’oro della coppia Stefania Constantini e Amos Mosaner ai Giochi olimpici di Pechino 2022 sembra aver acceso una passione per il curling mai vista prima. I politici italiani, a prescindere dal partito di appartenenza, si stanno spendendo sui social per osannare la coppia azzurra e uno sport poco praticato in Italia. Matteo Salvini, segretario della Lega, scrive su Instagram: «Il curling. sempre seguito! Oro italiano, spettacolo vero!». Anche Beppe Sala adotta la stessa strategia comunicativa: «sempre stato un appassionato di curling». Ettore Rosato, presidente di Italia viva, invece ammette: «Adesso non diciamo che siamo tutti esperti di curling… però grandissima Italia, anche in questo sport prima poco ... Leggi su open.online (Di martedì 8 febbraio 2022) La medaglia d’oro della coppia Stefania Constantini e Amos Mosaner ai Giochi olimpici di Pechino 2022 sembra aver acceso una passione per ilmai vista prima. Iitaliani, a prescindere dal partito di appartenenza, si stanno spendendo sui social per osannare la coppia azzurra e uno sport poco praticato in Italia. Matteo, segretario della Lega, scrive su Instagram: «Il! Oro italiano, spettacolo vero!». Anche Beppeadotta la stessa strategia comunicativa: «stato un appassionato di». Ettore Rosato, presidente di Italia viva, invece ammette: «Adesso non diciamo che siamo tutti esperti di… però grandissima Italia, anche in questo sport prima poco ...

