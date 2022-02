Il collezionista di ossa | Phillip Noyce la suspense sa come farla montare

(Di martedì 8 febbraio 2022) ILDISky Cinema, con Denzel Washington, Angelina Jolie e Queen Latifah. Regia di. Produzione USA 1999. Durata: 2 ore LA TRAMA Denzel Washington è Rhyme, un asso della polizia di New York rimasto semiparalizzato in un incidente. Ma continua a rimanere un asso. Dal suo letto riesce ancora a dirigere azioni di polizia e cacce a pericolosi delinquenti. L'ultimo è un serial killer che terrorizza la città. Aiutato da una bella agente (Angelina) Rhyme riesce ad arrivargli vicino. Troppo vicino. Il serial quando si sente addosso il fiato di Rhyme, si introduce in casa sua per ucciderlo... PERCHÈ VEDERLO Perché l'australianolasa(tra le sue ...

Advertising

tiborverduna : @davidemarchiani E dopo il 'Collezionista di ossa', signore e signori ecco a voi il 'Collezionista di multe!' Pross… - r1cc4rdo33 : @_Cotu Te co ste vecchie ce vai a nozze, Sandra Milo, Ornella Muti, la Bertè… IL COLLEZIONISTA DI OSSA -

Ultime Notizie dalla rete : collezionista ossa

Liberoquotidiano.it

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305) IldiA caccia del killer con Denzel Washington e Angelina Jolie. Un'agente e un criminologo paralizzato indagano su uno psicopatico che ...Film thriller da vedere stasera in tv Ildi, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense Denzel Washington e Angelina Jolie in un thriller. Un detective paralizzato guida una volenterosa ...tra i suoi ruoli di maggior successo quello di Lexi Branson nella serie tv The Vampire Diaries e quello di protagonista femminile nel telefilm Lincoln Rhyme – Caccia al collezionista di ossa. Arielle ...Arielle Kebbel ha firmato con FOX per un importante ruolo ricorrente nei prossimi episodi della quinta stagione di 9-1-1, serie di successo in Italia disponibile in esclusiva su Disney+. Secondo Dead ...